Más de mil cirugías de cataratas se realizan en Coahuila

Saltillo, Coah.- Con el compromiso de acercar servicios de salud especializados a quienes más lo necesitan, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud y en coordinación con la estrategia MEJORA, el DIF Coahuila, el Patrimonio de la Beneficencia Pública Federal y Estatal y los ayuntamientos, lleva a cabo las Jornadas Estatales de Cirugías de Cataratas en distintas regiones de la entidad.

La Presidenta Honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, destacó la importancia de mantener el trabajo coordinado entre instituciones para seguir acercando atención médica de calidad a la población vulnerable. "Recuperar la vista representa también recuperar seguridad, independencia y una mejor calidad de vida para muchas personas y sus familias. Seguiremos trabajando en equipo para acercar servicios médicos y acompañamiento a quienes más lo necesitan", expresó.

Agregó que para el gobernador Manolo Jiménez Salinas, la salud y el bienestar de las familias coahuilenses representan una prioridad, por lo que se continúan impulsando acciones que permitan acercar atención médica especializada a las personas en situación de vulnerabilidad, mejorando significativamente su calidad de vida.

Estas jornadas tienen como objetivo brindar atención oftalmológica a personas diagnosticadas con cataratas, permitiéndoles recuperar su salud visual, fortalecer su autonomía e independencia, así como mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias.

Como parte de esta jornada estatal, se realizarán más de mil cirugías de cataratas en beneficio de personas previamente diagnosticadas y valoradas en diferentes municipios de Coahuila.

En la Región Sureste, en los municipios de Saltillo, Ramos Arizpe, Parras y General Cepeda, las cirugías se llevaron a cabo del 18 al 23 de mayo en el Centro Estatal del Adulto Mayor de Saltillo, beneficiando a 542 personas.

Por su parte, en la Región Norte, las jornadas se desarrollaron del 1 al 5 de junio en el Hospital General de Piedras Negras, donde fueron atendidos 250 beneficiarios.

Asimismo, en la Región Carbonífera, las cirugías se realizaron del 8 al 10 de junio en el Hospital General de Nueva Rosita, beneficiando a 282 personas.

Gracias a la suma de esfuerzos entre el DIF Coahuila, MEJORA Coahuila, el Patrimonio de la Beneficencia Pública en Coahuila y la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública Federal, durante los últimos años se han realizado un total de 4,313 cirugías de cataratas en la entidad.

Con estas jornadas, el Gobierno del Estado de Coahuila reafirma su compromiso de continuar impulsando programas y acciones que permitan mejorar la salud visual y el bienestar de las y los coahuilenses, acercando servicios médicos especializados a las distintas regiones de la entidad.