Coahuila fortalece su seguridad con la Zona Aérea Militar

SALTILLO, COAH.- Como parte de la estrategia de modernización de las Fuerzas Armadas y del fortalecimiento de la seguridad en el estado, Coahuila cuenta ya con una Zona Aérea Militar encargada de coordinar las operaciones relacionadas con la vigilancia del espacio aéreo y la administración de los recursos de la Fuerza Aérea Mexicana en la entidad.

El General Juan Carlos Quiroz Muñoz, comandante de la Sexta Zona Militar, informó que este nuevo organismo comenzó a operar durante los primeros meses del año y actualmente se encuentra en una etapa de consolidación, incorporándose de manera gradual a las actividades de seguridad y coordinación militar que se desarrollan en el estado.

Explicó que la creación de la Zona Aérea Militar forma parte de una reorganización nacional impulsada por las Fuerzas Armadas para fortalecer su presencia operativa y mejorar la capacidad de supervisión y respuesta en todo el territorio mexicano.

"La función principal es atender todo lo relacionado con el espacio aéreo y con la administración de los recursos de la Fuerza Aérea Mexicana en Coahuila", señaló el mando militar.

Indicó que este organismo cuenta ya con una estructura de mando propia y continúa recibiendo equipamiento y recursos para fortalecer sus capacidades operativas. Además, trabaja de manera coordinada con otras regiones y zonas militares del país para mantener una vigilancia permanente y una respuesta eficiente ante cualquier eventualidad.

Quiroz Muñoz destacó que la nueva zona tiene jurisdicción específica en Coahuila, aunque las acciones de las Fuerzas Armadas se desarrollan de manera coordinada a nivel nacional. Agregó que estados como Nuevo León también cuentan con estructuras similares dentro del proceso de modernización militar.

En materia de seguridad terrestre, el comandante aseguró que Coahuila mantiene indicadores favorables en comparación con otras entidades del país. Señaló que las estadísticas nacionales ubican a la entidad por debajo de la media en cuanto a robos y asaltos carreteros, descartando que regiones como La Laguna puedan considerarse focos rojos por este tipo de delitos.

Asimismo, afirmó que durante el presente año no se han registrado hechos relevantes de violencia en la carretera Saltillo-Monterrey, uno de los corredores más transitados del noreste del país, gracias a los operativos de vigilancia y coordinación entre autoridades de los distintos órdenes de gobierno.

El mando militar reiteró que la incorporación de la Zona Aérea Militar permitirá fortalecer aún más las capacidades de monitoreo, vigilancia y coordinación estratégica en Coahuila, contribuyendo a preservar las condiciones de seguridad que distinguen a la entidad.