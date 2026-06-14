Saltillo: operativo de seguridad en bares y restaurantes del Centro Histórico

Saltillo, Coah. - Como parte de las acciones permanentes de supervisión, orden y seguridad en el primer cuadro de la ciudad, distintas dependencias del Gobierno Municipal de Saltillo realizaron un operativo coordinado en bares y restaurantes ubicados en el Centro Histórico.

El director de Distrito Centro, Roberto Rojas Oyervides, informó que estas acciones tienen como objetivo verificar el cumplimiento de las disposiciones municipales relacionadas con el funcionamiento de este tipo de establecimientos, así como fortalecer las condiciones de seguridad para visitantes, trabajadores y habitantes de la zona.

En el operativo participaron personal y elementos de la Secretaría del Ayuntamiento, Dirección de Desarrollo Urbano, Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, así como Protección Civil y Bomberos.

Durante las revisiones se supervisaron permisos y documentación vigente, licencias de funcionamiento, aforos permitidos, medidas de protección civil y demás lineamientos aplicables conforme al giro de cada establecimiento.

Durante el operativo se suspendieron las actividades de un establecimiento al detectarse incumplimientos a la normatividad vigente.

Asimismo, en otros establecimientos se realizaron revisiones preventivas y de rutina para verificar permisos, documentación vigente, aforos permitidos y medidas de seguridad, sin registrarse incidencias mayores.

Roberto Rojas Oyervides señaló que estos operativos forman parte de las acciones permanentes para mantener condiciones adecuadas de operación, seguridad y convivencia en el Centro Histórico de Saltillo.

El Gobierno Municipal informó que este tipo de acciones continuarán realizándose de manera periódica en distintos sectores de la ciudad como parte de las labores de supervisión y ordenamiento urbano.