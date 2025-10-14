Comerciante de tacos alerta sobre falta de empleos en la ciudad

SABINAS, COAH.- Rogelio Farías Llanas, dedicado a la venta de tacos originario de Nueva Rosita, se mostró preocupado por la situación económica de su ciudad natal, que a su juicio es muy difícil y continúa agravándose debido a la falta de empleos. Farías Llanas viaja diariamente de Nueva Rosita a Sabinas para ofrecer sus tacos a un costado de una tienda de conveniencia sobre la carretera federal 57.

"La situación económica de Nueva Rosita es muy difícil y con el tiempo continúa agravándose por la falta de empleos", lamentó Farías Llanas. Recientemente, se han cerrado varios negocios en la ciudad, incluyendo la mueblería Sánchez Garza, la maderería Allende y la Súper Carnes Rosita, que era una tradición familiar. "Es un golpe muy duro para la ciudad", señaló.

A pesar de la situación, Farías Llanas hizo un voto de confianza para que las autoridades y los tres niveles de gobierno trabajen para traer fuentes de empleo a la ciudad. "Es de lo que se carece", enfatizó. También lamentó el cierre del cine de Chapultepec, que durante décadas fue un punto de encuentro para las familias de Nueva Rosita.

El comerciante destacó que la falta de empleos y oportunidades está afectando a muchas familias en la ciudad, y que es urgente que se tomen medidas para revertir esta situación. "Esperamos que las autoridades nos escuchen y nos ayuden a traer empleos y oportunidades para Nueva Rosita", concluyó.

La situación en Nueva Rosita es un reflejo de la crisis económica que afecta a muchas ciudades y pueblos de México. La falta de empleos y oportunidades está llevando a muchas personas a buscar mejores condiciones de vida en otras partes del país o en el extranjero. Es importante que las autoridades y los empresarios trabajen juntos para encontrar soluciones y generar empleos y oportunidades para los habitantes de Nueva Rosita y otras ciudades afectadas.