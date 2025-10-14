Sabinas se Une para Ayudar a Damnificados en Poza Rica

SABINAS, COAH.- Gracias a la generosidad de las familias de Sabinas, se ha logrado recaudar una gran cantidad de víveres para apoyar a las personas damnificadas por las inundaciones en la ciudad de Poza Rica, Veracruz. Pablo de la Cruz Escobar y su esposa Erlinda Elías de Luna, propietarios del restaurante "El Cochiloco", son los promotores de esta noble acción.

La pareja de fe cristiana había decidido inicialmente reunir víveres por su propia cuenta para llevarlos a Poza Rica, pero gracias a la propuesta de una amistad, decidieron invitar a las personas a contribuir con víveres no perecederos, productos de limpieza y agua. Esta acción solidaria ha superado las expectativas de la pareja, quienes se sienten agradecidos por la respuesta de la comunidad.

Pablo de la Cruz Escobar partirá mañana jueves con rumbo a Poza Rica, Veracruz, para hacer entrega de este apoyo humanitario a las personas afectadas por las inundaciones. Además de entregar los víveres, también se sumará para donar alimentos, preparar comidas y ofrecerlas a sus paisanos.

La pareja es originaria de Poza Rica, Veracruz, y ha querido retribuir a su tierra natal de esta manera. "Queremos ayudar a nuestros paisanos en este momento difícil", señalaron.

La comunidad de Sabinas se ha unido para apoyar esta causa, y se espera que la entrega de víveres y el apoyo humanitario sean de gran ayuda para las personas afectadas por las inundaciones en Poza Rica. La generosidad y solidaridad de las familias de Sabinas son un ejemplo de la unión y el compromiso de la comunidad para ayudar a quienes lo necesitan.