Estrella Almada Cervantes anuncia rodaje de película en Sabinas, Coahuila

SABINAS, COAH.- La actriz y productora Estrella Almada Cervantes visitó Sabinas, Coahuila, para anunciar la filmación de una película en la región. La producción, titulada "El Caballo del Diablo", estará rodada en Sabinas y sus alrededores, y contará con la participación de actores locales, incluyendo a Enrique Garza Morus.

Almada Cervantes expresó su emoción y agradecimiento por el apoyo recibido de la comunidad local y los medios. "Quiero agradecer a mi amigo Enrique Garza y por supuesto a todos los medios", señaló. La actriz también destacó su pasión por los caballos y reveló que tuvo la oportunidad de cabalgar en un hermoso caballo durante su estancia en la región, lo que le permitió cumplir uno de sus sueños.

La película promete ser una producción emocionante, con una variedad de escenas y elementos que mostrarán la belleza y riqueza cultural de la región. "Va a haber caballos, va a haber de todo un poco", adelantó Almada Cervantes. La filmación está programada para realizarse en los próximos meses, dependiendo de la aprobación de los permisos y la logística.

El objetivo de la producción es llevar la esencia de Sabinas y sus alrededores al mundo, promoviendo el turismo, la cultura y el arte de la región. "Mi meta es llevar un poquito de lo que es Sabinas y sus alrededores al mundo", enfatizó Almada Cervantes. La actriz y productora invitó a los municipios cercanos a unirse a la producción y a apoyar la filmación en sus localidades.

La noticia ha generado gran expectativa en la región, y se espera que la película sea un éxito y contribuya a promover el turismo y la economía local. Con la participación de actores y talentos locales, "El Caballo del Diablo" promete ser una producción que mostrará la riqueza cultural y natural de Sabinas y sus alrededores.