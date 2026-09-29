Cruz Roja Múzquiz atiende emergencia por obstrucción respiratoria en menor

MÚZQUIZ, COAH.- La coordinadora operativa de Cruz Roja en Múzquiz, Silvia Contreras Daniel, informó sobre un reporte recibido en el que se vio involucrada una menor de un año y medio por obstrucción de vías respiratorias.

De acuerdo con los hechos, la niña, de un año y medio, jugando se colocó una piedra en la boca y la madre, en la desesperación por ayudarla, provocó que el objeto se fuera más adentro y tapara las vías aéreas de la bebé.

Tras recibir el llamado, la ambulancia acudió al domicilio ubicado en la reserva de la comunidad El Nacimiento, donde encontraron a la menor con dificultad respiratoria; en ese momento, el personal de la benemérita le brindó los primeros auxilios y maniobras de RCP durante el traslado.

La menor fue entregada aún con vida al Hospital General para su atención médica, logrando estabilizarla en el trayecto hacia el nosocomio.

Contreras Daniel señaló que en estos casos la desesperación de los familiares puede agravar la situación, ya que en lugar de expulsar el objeto extraño lo introducen más, obstruyendo completamente la vía aérea.

Finalmente, recomendó a la población aprender la maniobra de desobstrucción para menores y actuar con calma, solicitando de inmediato apoyo a Cruz Roja para evitar poner en mayor riesgo la vida del infante.