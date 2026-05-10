Múzquiz celebra la culminación del Servicio Militar Nacional de la clase 2007

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El Coronel Estado Mayor, Hugo Horacio Verdejo Salcedo, Comandante del Décimo Cuarto Regimiento de Caballería Motorizado en el Municipio de Múzquiz, presidió la Ceremonia de Culminación del Primer Escalón del Servicio Militar Nacional, Clase 2007, realizando la entrega de constancias a los participantes.

Autoridades municipales y educativas, asistieron a dicho evento, para atestiguar el cierre de las actividades de 46 los jóvenes, entre ellos 4 mujeres, quienes, además, realizaron una demostración de actividad de adiestramiento arme y desarme con fusil automático ligero FN FAL.

Durante dicho acontecimiento, los presentes rindieron honores a la Enseña Nacional entonando además el Glorioso Himno Nacional Mexicano.

Acto seguido, la ciudadana Samanta Flores Salazar, dirigió el mensaje alusivo a la ceremonia, en representación del Personal del SMN, destacando que, durante estas 13 Sesiones del Primer Escalón de adiestramiento, aprendieron que el sacrificio no solo se mide en el cansancio físico, sino también en la capacidad de levantarse temprano, dejar atrás la comodidad y mantenerse firmes aun cuando el cuerpo pedía descanso. Cada marcha, cada práctica y cada formación, les enseño que, el verdadero valor nace cuando deciden no rendirse.

"La disciplina se convirtió en nuestra guía, comprendimos que, obedecer una orden, no significa perder libertad, sino fortalecer el carácter, aprendimos a actuar con responsabilidad, puntualidad y respeto; valores que, no solo nos servirán dentro del uniforme, sino durante toda nuestra vida, porque, el Servicio Militar Nacional, no solo forma ciudadanos preparados, también forma mujeres y hombres íntegros", expresó.

Añadió que -El esfuerzo fue constante, hubo días de intenso sol, cansancio y agotamiento, días en los que parecía imposible continuar, sin embargo, siempre encontramos la fuerza para seguir adelante y, esa fuerza no nació unicamente de nosotros mismos, sino del compañerismo que fuimos construyendo, sesión tras sesión-.

"Porque, si algo nos dejaron estas 13 jornadas, fue la certeza de que nadie avanza solo. Aquí aprendimos a tender la mano al compañero cansado, a motivar a quien dudaba de sí mismo y, a celebrar cada logro alcanzado. Nos convertimos en un equipo unido por el respeto, la solidaridad y, el mismo orgullo de servir a México", comentó la ciudadana.

"Como Mujer Voluntaria, me siento profundamente orgullosa de demostrar que, la valentía, la entrega y el amor por nuestra patria, no tienen género".

"Cada paso dado en este adiestramiento, representa el esfuerzo de muchas mujeres que decidimos romper límites y demostrar que, también podemos portar con honor los valores militares: lealtad, disciplina, honor y espíritu de cuerpo", argumentó, Flores Salazar.

-Hoy culminamos este primer escalón de adiestramiento con más experiencia, más fortaleza y, una visión distinta de nosotros mismos. Ya no somos los mismos que, llegaron el primero día. Hoy somos personas más conscientes de nuestra responsabilidad con la sociedad y con nuestro país-.

Compañeros y compañeros: que este aprendizaje, no termine aquí. Que cada sacrificio vivido se convierta en motivación, que cada esfuerzo realizado fortalezca nuestro carácter y que el compañerismo que nació entre nosotros, permanezca siempre.

Sigamos adelante con orgullo, porque servir a nuestra patria, no es solamente cumplir una obligación; es demostrar con acciones el amor y el compromiso que sentimos por México. Tiempo que se ha vuelto ya, una costumbre muy buena y honesta, la cual respetamos de todo corazón.

En conclusión, en este día, no me despido de compañeros sino de amigos con los cuales he vivido experiencias que quedarán grabadas en nuestros corazones por el resto de nuestra existencia.

Acto seguido Edgar Salazar Flores, joven del SMN en su mensaje dijo: Hoy es un gran día para todos nosotros, ya que hoy concluimos nuestro Glorioso Servicio Militar Nacional, gracias a esto, estamos aptos para colaborar con las autoridades y cuando sea requerido, defenderemos nuestro país de cualquier peligro o agresión, por más difícil que esta sea.

Hoy tenemos una mentalidad de iniciativa, de apoyar a nuestra comunidad en cualquier emergencia que surja, o sea ocasionada por un desastre de cualquier índole, trabajando siempre unidos para realizar todas las actividades o tareas que sean de beneficio para aquellas personas que más lo necesitan.

Nuestra estancia en este Centro de Adiestramiento, no fue tiempo desperdiciado, ya que, gracias a esto, aprendimos muchos valores que pondremos en práctica en el transcurso de nuestra vida.

Valores tales como: el deber de obediencia, la disciplina, la puntualidad, la lealtad, el honor y el patriotismo, los cuales, con el paso del tiempo, podremos ir transmitiendo de generación en generación para continuar conservando nuestra identidad como nación en este gran país que es México.

"El documento que hoy recibimos no es otro simple papel que obtenemos, sino un documento que, representa el gran esfuerzo que realizamos cada uno de nosotros, individual y en equipo para lograr nuestro propósito que era realizar nuestro Servicio Militar Nacional, este documento también nos identifica como ciudadanos responsables por lo cual, gracias a esto, podremos ejercer con plenitud todos nuestros derechos y obligaciones que están establecidos en la ley de nuestra nación.

Nuestro país, requiere de nuestra juventud para lograr salir adelante y sobresalir de cualquier situación en la que éste se encuentre, todo esto se logra con esfuerzo y sin miedo o temor a los retos por más difíciles que estos sean ya que la grandeza de un país, no se mide por su poder, sino radica en la tenacidad de tomar decisiones y el esfuerzo de sus habitantes para alcanzar lo deseado y cumplir metas, como todos nosotros que tomamos la iniciativa de comenzar y concluir nuestro SMN.

Aquí, adquirimos conocimientos que nos servirán como apoyo en la toma de decisiones que de pronto lleguemos a tener, servicio en el cual conocí a un gran número de personas que, al principios fueron compañeros, pero, con el paso del tiempo, llegamos a formar una unidad basada en el respeto mutuo y, en la lealtad y porque no, de una total amistad con cada uno de los que hoy finalizamos nuestro SMN, amigos que, llevo muy presentes, ya que, con ellos aprendí y compartí experiencias muy agradables, las cuales recordaremos con el paso del tiempo.

"No me queda más que, agradecerle al Comandante del Décimo Cuarto Regimiento de Caballería, Hugo Horacio Berdejo Salcedo, por habernos permitido a la clase 2007, Remisos y Mujeres permanecer en este Centro de Adiestramiento, que, durante este año lo consideramos como nuestro segundo hogar, en el cual, recibimos nuestro adiestramiento, siendo pocos los ciudadanos, que, enorgullecen nuestra nación", expresó.

En este día, no me despido de compañeros, sino de amigos, con los cuales he vivido experiencias que quedarán grabadas en nuestros corazones por el resto de nuestra existencia.

Cabe señalar, durante dicha ceremonia y, mediante un acto de alto simbolismo que, refuerza el vínculo entre ayuntamiento y, Fuerzas Armadas, la alcaldesa, Laura Jiménez Gutiérrez, realizó la entrega oficial de bandera al Coronel Hugo Horacio Berdejo Salcedo.