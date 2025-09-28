Capacitación en Seguridad Aeronaves: Bomberos de Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En el aeródromo de esta ciudad se llevó a cabo el Tercer Módulo de Capacitación de Incendios en Aeronaves, con la participación de elementos de bomberos provenientes de los municipios de Sabinas, San Juan de Sabinas, Frontera y del propio pueblo mágico.

Esta jornada formativa tiene como objetivo fortalecer las habilidades de respuesta ante emergencias aéreas, en un entorno cada vez más exigente en materia de seguridad.

Un total de 48 socorristas asistieron al curso, el cual inició con una fase teórica desarrollada en la Casa de la Cultura "Capitán, Miguel de la Garza Falcón".

En esta etapa, los participantes adquirieron conocimientos clave sobre el comportamiento del fuego en aeronaves, protocolos de actuación y técnicas de rescate, antes de pasar a las prácticas en campo.

Ya en las instalaciones del aeródromo, el comandante Juan Reséndiz fue el encargado de recibir a los asistentes, quienes también contaron con el acompañamiento de elementos del aeropuerto de Ciudad Frontera.

La integración de diferentes corporaciones permitió un intercambio enriquecedor de experiencias y estrategias operativas.

El curso fue impartido por bomberos aeronáuticos de los Servicios Estatales Aeroportuarios, quienes compartieron procedimientos actualizados y simulaciones realistas para enfrentar incendios en aeronaves.

La capacitación se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad y con equipo especializado, garantizando una formación de alto nivel.

Autoridades locales destacaron la importancia de este tipo de capacitaciones intermunicipales, que no solo elevan el nivel técnico de los cuerpos de emergencia, sino que también promueven la colaboración regional ante posibles contingencias.

Con este módulo, los participantes reafirmaron su compromiso con la protección civil y la seguridad aeroportuaria.