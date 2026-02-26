Obras sociales en Coahuila: Gabriel Elizondo Pérez presenta avances

VILLA DE PALAÚ, COAH.- El coordinador general de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, destacó la importancia de que el gobernador del Estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, continúe fortaleciendo la alianza con la ciudadanía, garantizando la seguridad y promoviendo un desarrollo equilibrado en toda la entidad.

Señaló que la administración estatal ha demostrado con hechos su compromiso de mejorar la calidad de vida de las familias coahuilenses en cada uno de los municipios.

Durante el año en curso, se ejercerán 100 millones de pesos en obras sociales para Múzquiz, cifra considerada histórica por Elizondo Pérez, quien adelantó que este esfuerzo será acompañado por más proyectos y acciones en beneficio de la población.

Entre ellos, mencionó la implementación de microcréditos, becas para estudiantes, la tarjeta de salud popular, mercaditos comunitarios y jornadas de vacunación que han sido reconocidas como un éxito en el estado.

El funcionario subrayó que el gobierno recorrerá colonias, barrios y ejidos con el objetivo de identificar prioridades en materia de obra social, asegurando que los beneficios lleguen de manera directa a todas las familias.

A pesar de los recortes federales, dijo, -el gobernador ha sabido implementar nuevas estrategias y ajustes para mantener el flujo de apoyos en cada región de Coahuila-.

Asimismo, resaltó obras ya entregadas como el gimnasio en San Juan de Sabinas, pavimentaciones en Palaú y las techumbres en escuelas que este jueves habrán de entregar- acciones que calificó como históricas en materia educativa.

Estas acciones, afirmó, son muestra de un gobierno cercano a la gente, que atiende y resuelve necesidades de manera inmediata.

Finalmente, Elizondo Pérez aseguró que Manolo Jiménez Salinas es un gobernador de territorio y no de escritorio, que cumple lo prometido tal y como lo dijo en su toma de protesta en 2023 "seguiremos construyendo en equipo con los coahuilenses".

Concluyó que la prioridad es mejorar la calidad de vida y que ello se está demostrando con acciones concretas, pues "es muy fácil decir que se va a hacer, pero lo importante es demostrarlo con hechos.