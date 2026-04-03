Niña sobrevive a mordedura de víbora de cascabel en ejido de General Cepeda

GENERAL CEPEDA, Coahuila.-Una niña de 9 años vivió momentos de riesgo luego de ser mordida por una víbora de cascabel en el ejido Rincón Colorado, en el municipio de General Cepeda, Coahuila.

De acuerdo con reportes el incidente ocurrió durante la noche, cuando la menor, identificada como Yatziri N, salió hacia un baño ubicado en el exterior de la vivienda, en la zona de corrales.

Fue en ese trayecto cuando el reptil la atacó, provocándole una herida en el tobillo izquierdo.

Tras percatarse de la mordedura y de la rápida inflamación en la extremidad, sus familiares actuaron de inmediato y la trasladaron en un vehículo particular en busca de ayuda médica.

En el camino, se detuvieron en la estación número 6 del Cuerpo de Bomberos, ubicada sobre la carretera Saltillo–Torreón, donde paramédicos le brindaron los primeros auxilios.

Posteriormente, personal del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) tomó el control del traslado y llevó a la menor a la Clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde ingresó al área de pediatría para recibir tratamiento especializado, incluido el suero antiofídico.

Autoridades de salud informaron que, pese a la gravedad potencial de este tipo de mordeduras, la niña se encuentra fuera de peligro y evoluciona favorablemente, gracias a la rápida intervención de sus familiares y cuerpos de emergencia.

Este caso se suma a otros incidentes recientes en la región sureste de Coahuila, donde la presencia de fauna silvestre en zonas rurales representa un riesgo, especialmente en áreas donde los servicios básicos, como sanitarios, se encuentran fuera de las viviendas.