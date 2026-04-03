Cuestionan destino de basura en Allende y falta de respuesta oficial

Allende, Coah.– Habitantes de Allende han comenzado a manifestar su inconformidad tras evidenciar, mediante videos y testimonios, que camiones recolectores de basura del municipio se trasladan hacia Morelos para, presuntamente, depositar los desechos en aquella localidad.

Inconformidad ciudadana por el manejo de residuos

De acuerdo con los señalamientos, esta situación ha generado cuestionamientos directos hacia el alcalde de Allende, Ricardo Treviño, quien hasta el momento no ha emitido una postura clara sobre el motivo de estas acciones, pese a las solicitudes de información por parte de la ciudadanía.

Asimismo, se ha señalado que el relleno sanitario de Allende permanece cerrado y sin operar, aparentemente por la falta de permisos necesarios para su funcionamiento, lo que ha incrementado la preocupación sobre el manejo adecuado de los residuos.

Demandas de transparencia en la administración municipal

Ante este panorama, ciudadanos insisten en la necesidad de transparencia y respuestas concretas, al considerar que este tipo de situaciones afectan directamente la confianza en la actual administración municipal.