Contactanos
Coahuila

Cuestionan destino de basura en Allende y falta de respuesta oficial

Ciudadanos exigen transparencia ante el cierre del relleno sanitario y la falta de postura oficial.

Por Alberto Ibarra Riojas - 03 abril, 2026 - 10:33 a.m.
Cuestionan destino de basura en Allende y falta de respuesta oficial
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Allende, Coah.– Habitantes de Allende han comenzado a manifestar su inconformidad tras evidenciar, mediante videos y testimonios, que camiones recolectores de basura del municipio se trasladan hacia Morelos para, presuntamente, depositar los desechos en aquella localidad.

      Inconformidad ciudadana por el manejo de residuos

      De acuerdo con los señalamientos, esta situación ha generado cuestionamientos directos hacia el alcalde de Allende, Ricardo Treviño, quien hasta el momento no ha emitido una postura clara sobre el motivo de estas acciones, pese a las solicitudes de información por parte de la ciudadanía.

      Placeholder

      Asimismo, se ha señalado que el relleno sanitario de Allende permanece cerrado y sin operar, aparentemente por la falta de permisos necesarios para su funcionamiento, lo que ha incrementado la preocupación sobre el manejo adecuado de los residuos.

      Demandas de transparencia en la administración municipal

      Ante este panorama, ciudadanos insisten en la necesidad de transparencia y respuestas concretas, al considerar que este tipo de situaciones afectan directamente la confianza en la actual administración municipal.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados