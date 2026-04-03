Agentes Estatales aseguran 50 kilogramos de cocaína en Coahuila

El trabajo coordinado de la Policía Especializada de Coahuila (PEC) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) es parte de la estrategia de la Mesa Estatal de Seguridad.

Estas acciones forman parte de la estrategia de seguridad que encabeza el Gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Con una línea de investigación y trabajo de campo que mantenían agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en coordinación con la Policía Especializada de Coahuila (PEC) fueron asegurado aproximadamente 50 kilogramos de cocaína entre los municipios de Frontera y Piedras Negras.

Acciones de la autoridad

Mediante un cateo autorizado por el juez de control en el municipio de Piedras Negras realizado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en coordinación con agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila; en el Ejido de Piedras Negras la noche del 2 de abril se aseguraron aproximadamente 29 kilogramos además de dos armas cortas, así como un DVR y cámaras de video.

Por otra parte, en el municipio de Frontera se aseguraron 19.8 kilogramos aproximadamente de cocaína; así como dos personas que fueron detenidas, siendo una del sexo masculino y otra del sexo femenino, ambas mayores de edad.

La autoridad dio vista a la Fiscalía General de la República.

Detalles confirmados

El Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, señaló que bajo el liderazgo del Gobernador Manolo Jiménez Salinas, se ha construido una estrategia de prevención, a través de patrullaje, investigación que derivan en cateos con aseguramientos importantes.

Elementos del Grupo Reacción Especial Coahuila (GREC), Policía de Acción y Reacción (PAR), así como del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional dieron seguridad al perímetro.