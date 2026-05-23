Ingresan 58 aspirantes a Escuela de Enfermería en Agujita

VILLA DE AGUJITA, COAH.- La demanda por estudiar enfermería continúa en ascenso en la Región Carbonífera, luego de que 58 aspirantes aprobaran el examen de admisión para ingresar a la Escuela de Licenciatura en Enfermería Región Carbonífera (ELERC), ubicada en la villa de Agujita, institución que mantiene abierta la posibilidad de nuevos ingresos ante el creciente interés juvenil por las carreras del sector salud.

La directora del plantel, María del Rosario Carlos Silva, informó que los resultados oficiales fueron publicados el pasado 15 de mayo y destacó que varios aspirantes lograron calificaciones superiores a los 90 y 95 puntos, reflejo del compromiso y preparación académica de quienes buscan integrarse al área médica.

Aumento en la demanda de enfermería

Precisó que la institución aún cuenta con 62 espacios disponibles para alcanzar la meta de 120 estudiantes de nuevo ingreso, por lo que se contempla una segunda aplicación del examen el próximo 6 de junio.

Señaló que la convocatoria continúa abierta para jóvenes interesados en formarse profesionalmente en el ámbito de la enfermería.

Modelo académico de la ELERC

La directiva subrayó que la ELERC mantiene un modelo académico enfocado no solamente en la preparación técnica, sino también en fortalecer la vocación de servicio y la atención humana, aspectos fundamentales para quienes desempeñarán labores dentro del sistema de salud.

Finalmente, invitó a los interesados a acudir directamente al plantel en Agujita para tramitar su ficha y recibir orientación sobre el proceso de admisión.

Añadió que el regreso a clases está previsto para el 22 de agosto y adelantó que se implementarán ajustes académicos encaminados a reforzar la formación profesional de los futuros estudiantes.