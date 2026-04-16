Derriban Estadio "Chuy Moreno"

NUEVA ROSITA, COAH.- El emblemático Estadio de Béisbol "Chuy Moreno" llegó a su fin este día, luego de que iniciaran los trabajos de demolición en el inmueble que durante décadas fue punto de encuentro para los aficionados al rey de los deportes.

Cada domingo, las gradas se llenaban de entusiasmo y pasión, convirtiéndose en un símbolo de identidad para la comunidad nerrositense.

Con más de un siglo en pie, la maquinaria derribó lo que quedaba del cuadro de béisbol, dando paso a un nuevo proyecto de desarrollo urbano que traerá consigo desarrollo económico y empleos.

En el terreno se construirá un centro comercial que, ofrecerá una amplia gama de oportunidades económicas para todos los habitantes de este Municipio y comunidades vecinas.

Los trabajos incluyen el retiro de las bardas que resguardaban el campo, las gradas y el área destinada a los jugadores durante los encuentros deportivos.

Con ello, se cierra un capítulo de la historia local, marcado por innumerables partidos y memorias compartidas entre generaciones de todas las edades.

El estadio fue sede de la tradicional Liga del Norte durante varios años, recibiendo a equipos visitantes que se enfrentaron a Mineros y posteriormente a Bravos del municipio.

En sus instalaciones se vivieron intensas temporadas que atrajeron a visitantes y consolidaron la pasión por el béisbol en la Cuenca Carbonífera.

Hoy, mientras avanza la demolición, la nostalgia se mezcla con la expectativa de lo que vendrá. El "Chuy Moreno" deja un legado deportivo imborrable, y su espacio se transformará en un nuevo punto de encuentro, esta vez comercial, que marcará el futuro de la comunidad nerrositense.