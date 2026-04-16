Instalan Comisión de Blindaje Electoral 2026 en la Carbonífera

VILLA DE AGUJITA, COAH.- Con el objetivo de garantizar imparcialidad y transparencia en el proceso rumbo a la jornada electoral local del próximo 7 de junio, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (SEFIRC) instaló la Comisión de Blindaje Electoral 2026 en la Región Carbonífera. La medida busca asegurar el correcto manejo de programas sociales y recursos públicos durante el periodo electoral.

La sesión fue encabezada por Elma Marisol Martínez González, titular de la SEFIRC, quien estuvo acompañada por las diputadas Zulma Guerrero y Claudia Alderete, así como por los alcaldes Federico Quintanilla Arana de Progreso y Ana Liliana Quiñones de Juárez. También participaron representantes de los gobiernos municipales de la Región Carbonífera, fortaleciendo la coordinación interinstitucional actual.

La Comisión de Blindaje Electoral está integrada por el Poder Legislativo y Ejecutivo, el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza (TECZ), el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Su conformación refleja el compromiso de las autoridades para vigilar el desarrollo de la jornada electoral.

Durante su intervención, Martínez González destacó que, por indicaciones del gobernador ingeniero Manolo Jiménez Salinas, se suman esfuerzos con las autoridades electorales, legislativas y municipales para capacitar sobre las acciones antes, durante y después de la jornada. El propósito es prevenir irregularidades y garantizar que los recursos públicos no se utilicen con fines electorales.

Finalmente, la titular de SEFIRC recordó que esta Comisión ya fue instalada en las regiones Sureste, Laguna y Centro, y que ahora la Región Carbonífera se suma a esta estrategia estatal. Con ello, se busca fortalecer la confianza ciudadana en el proceso electoral y asegurar que se lleve a cabo bajo principios de legalidad y total transparencia.