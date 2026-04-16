Capturan jirafas en Progreso: trasladan a rancho cinegético

PROGRESO, COAH.- En los límites de los municipios de Progreso e Hidalgo, Nuevo León, fueron interceptadas dos jirafas que posteriormente capturaron y trasladaron a un rancho cinegético.

De acuerdo con expertos, los propietarios de este tipo de fauna deben solicitar un permiso especial al departamento de vida silvestre en Coahuila para mantenerlos en entornos controlados.

Además, es obligatorio contar con un plan de contingencia que garantice tanto la seguridad de los animales como la atención en caso de situaciones complejas.

Cabe recordar que meses atrás las jirafas ya habían sido avistadas por elementos policiacos en áreas semidesérticas de la región, lo que generó inquietud entre la población y motivó la intervención de las autoridades correspondientes.

En total, se trata de cuatro ejemplares adultos y uno pequeño, de los cuales su propietario cuenta con los permisos legales para tener fauna exótica. Su presencia en la zona ha despertado curiosidad y debate sobre la regulación de especies no nativas en el país.

Autoridades locales de la Secretaría del Medio Ambiente subrayaron la importancia de mantener un control estricto sobre este tipo de animales, no solo para garantizar su bienestar, sino también para evitar riesgos en comunidades cercanas.

La captura y traslado de las jirafas representan un paso en la aplicación de medidas de seguridad y conservación en las regiones tanto de Coahuila como en el Estado de Nuevo León.