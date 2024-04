Denuncia maestro 5º robo en su propiedad

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Cuantiosos robos vienen cometiendo cuatreros en un rancho propiedad del profesor jubilado, Prisciliano Vázquez Castillo quien dijo es el quinto hurto que amantes de lo ajeno cometen en su propiedad.

Cansado de estos delitos, el muzquense acudió a la Agencia Investigadora del Ministerio Público a fin de interponer formal querella en contra de quien o quienes resulten responsables.

El inmueble del docente se ubica sobre la carretera Múzquiz-Boquillas del Carmen, cerca de la Asociación Ganadera Local, el hurto asciende a más de 40 mil pesos, además de los daños ocasionados en la propiedad, destacó el afectado.

Indicó que él o los delincuentes, se apoderaron de una pantalla de televisión, herramienta diversa, despensa, un aparato de aire lavado, un dispensador de agua y muchos otros objetos que tenía tanto en el interior del rancho como en el patio.

"Esta situación es intolerante puesto que ya nadie puede tener propiedades a las orillas de la cabecera municipal ya que son atracadas con total desfachatez por los ladrones", indicó el maestro que espera se haga justicia y pueda recuperar sus pertenencias.

Fue la noche del miércoles cuando se registró este hecho, dañando las puertas y ventanas del lugar, buscando los ladrones todo lo que encontraran de valor.

El profesor agregó que los maleantes deben de pensarla dos veces antes de regresar a dicho inmueble para cometer fechorías, puesto que el suscrito habrá de tomar medidas más drásticas.

"No es justo que me quiten mis cosas, yo sacrificó mi dinero para comprarlas y venga un hijo de vecina y se las lleve, no hay justicia", externó el docente.