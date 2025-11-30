Desaparece Don Arturo Olguín Rábago en Múzquiz: autoridades piden ayuda

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La Agencia de Investigación Criminal, adscrita a la Fiscalía de Personas Desaparecidas en la Región Carbonífera, emitió un llamado urgente a la ciudadanía para colaborar en la localización de Don Arturo Olguín Rábago, un hombre de 73 años de edad que fue reportado como no localizado en el municipio de Múzquiz.

De acuerdo con la información proporcionada por su esposa, el señor Olguín Rábago desapareció el pasado 28 de noviembre tras salir de su domicilio ubicado en la zona centro del municipio. Su mujer indicó a las autoridades que esa mañana, su esposo salió de la vivienda, utilizando una andadera debido a una operación reciente en la pierna izquierda.

Un vecino cercano informó también a las autoridades que trasladó a Don Arturo el pasado día 28, cerca de las 10:00 horas a la plaza principal. Desde ese momento, no se ha tenido conocimiento de su paradero, lo que ha generado preocupación entre sus familiares y vecinos.

Las autoridades han intensificado las labores de búsqueda en la zona, y no descartan ninguna línea de investigación. Asimismo, han solicitado a la población que, en caso de contar con información que pueda contribuir a su localización, se comuniquen de inmediato con las autoridades correspondientes.

Cualquier dato que pueda ayudar a encontrar al señor Arturo Olguín Rábago puede ser reportado al número de emergencias 911, al celular 861 612 1249, o directamente a los teléfonos de la Fiscalía de Personas Desaparecidas en la Región Carbonífera.