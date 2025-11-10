Diego Garduño Guzmán lidera operativo en Sabinas para mejorar la justicia

SABINAS, COAH.- El delegado de la Fiscalía General del Estado en la región carbonífera, Diego Garduño Guzmán, confirmó que el acercamiento social que se realiza a través de las mesas de atención, está generando resultados positivos en la impartición de justicia. El programa busca establecer una línea de comunicación directa entre la autoridad y la ciudadanía, con el objetivo de fomentar la confianza y la participación ciudadana en la denuncia de delitos.

¿Qué ocurrió?

Garduño Guzmán informó que el pasado fin de semana se realizó un operativo en el mercado de pulgas de la colonia Sarabia, donde se contó con la participación de representantes de la fiscalía, policía de acción y reacción, policía estatal, agencia de investigación criminal y policía estatal. "Acudimos a presentarnos y hacer un acto de cercanía y proximidad con la gente, para que se sientan identificados y conozcan a los diferentes mandos y comandantes", explicó.

El delegado destacó que se tomaron varios reportes durante el operativo y que algunos de ellos ya están en líneas de investigación claras, e incluso se han realizado detenciones. "Esto es producto de la proximidad y cercanía que señala el fiscal general del estado y que ha promovido el gobernador", agregó.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Garduño Guzmán invitó a los ciudadanos a participar en los Lunes de Atención Ciudadana que se llevan a cabo en Sabinas, donde se atiende de manera personal a las personas para tener un trato permanente y personal. También anunció que el día siguiente se estará en Múzquiz y el miércoles en Barroterán, con el objetivo de fomentar la cultura de la denuncia y la participación ciudadana.

El delegado enfatizó que la proximidad y cercanía con la ciudadanía es el primer paso para acortar la brecha entre la autoridad y la ciudadanía, y que se busca establecer un trato permanente y personal con los ciudadanos para atender sus necesidades y seguir adelante con las investigaciones.