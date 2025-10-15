Hallazgo del cuerpo de Erick Fidel Lozano en Arteaga, Coahuila

Arteaga, Coahuila de Zaragoza.— La noche de este martes, autoridades de Coahuila, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, localizaron el cuerpo de Erick Fidel Lozano, joven de 20 años que contaba con ficha de búsqueda desde el pasado 8 de octubre.

De acuerdo con la información oficial, Erick Fidel fue visto por última vez en el municipio de Apodaca, Nuevo León, sin que desde entonces se tuviera rastro de su paradero.

Tras las labores de búsqueda y coordinación entre ambas entidades, el cuerpo fue localizado en un predio boscoso del ejido Jamé, en la sierra de Arteaga, Coahuila.

La Fiscalía General del Estado de Coahuila informó que el caso fue turnado a las autoridades de Nuevo León, quienes continuarán con las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.