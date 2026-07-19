Más de seis mil jóvenes asisten al ENJES 2026 en Saltillo

SALTILLO, COAH.-.- Más de seis mil jóvenes provenientes de diócesis de todo el país participan en la jornada principal del Encuentro Nacional de Jóvenes en el Espíritu Santo (ENJES) 2026, organizado por la Renovación Católica Carismática en el Espíritu Santo de México (RCCES).

El encuentro inició el viernes y concluirá este domingo en el estadio de béisbol Francisco I. Madero, sede de las actividades religiosas y formativas del congreso.

El obispo de la Diócesis de Saltillo, Mons. Hilario González García, señaló que el ENJES forma parte de una tradición de la RCCES que cada verano reúne a jóvenes con el propósito de fortalecer su vida espiritual.

Explicó que, antes del inicio del encuentro, entre 600 y 800 integrantes de la denominada "avanzada" realizaron actividades misioneras en parroquias de Saltillo y otras comunidades para invitar a más personas a participar en el congreso.

El lema de esta edición es "Yo estaré con ustedes siempre", mensaje que, de acuerdo con el obispo, retoma la promesa de confianza y cercanía de Jesucristo hacia sus seguidores.

"Estamos muy contentos de ser sede aquí en Saltillo, en un escenario tan bonito y majestuoso como el Estadio Francisco I. Madero", expresó Mons. Hilario González García.

Durante los tres días del encuentro, los asistentes participan en jornadas de oración comunitaria, alabanza, predicación, talleres formativos, testimonios, adoración al Santísimo, celebraciones eucarísticas y espacios de convivencia, con el objetivo de fortalecer su fe y fomentar el compromiso de los jóvenes con la vida de la Iglesia.