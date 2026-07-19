Apoya Yesica a familias tras lluvias en Castaños

La alcaldesa Yesica Sifuentes informó que continúan las labores de atención en los sectores afectados y aseguró que el Ayuntamiento dará seguimiento a los daños ocasionados por las precipitaciones.

La edil señaló que desde el inicio de la contingencia acudió personalmente a las zonas con mayores afectaciones para supervisar las labores de auxilio, especialmente en viviendas donde habitan adultos mayores y personas en condición de vulnerabilidad. "Fue algo inesperado. En la mayoría de los domicilios afectados el agua ingresó a las viviendas, por lo que de inmediato Protección Civil y Seguridad Pública acudieron para brindar apoyo y resguardar a las familias", expresó.

Detalles confirmados

Precisó que las afectaciones se concentraron principalmente en la Zona Centro, sobre la calle Ildefonso Fuentes, así como en las colonias Carranza, Emiliano Zapata, Independencia Sur e Independencia Norte, donde además se registró el levantamiento del pavimento en algunos tramos.

Aunque el municipio habilitó dos albergues temporales —uno para mujeres, niñas y niños y otro para hombres—, no fue necesario utilizarlos, ya que las familias afectadas optaron por permanecer con vecinos o familiares.

Acciones de la autoridad

Sifuentes Zamora explicó que se movilizó maquinaria pesada para retirar lodo y liberar calles obstruidas, permitiendo que el agua retomara su cauce natural y disminuyera el riesgo de nuevas inundaciones. Asimismo, personal de Protección Civil, Seguridad Pública, Servicios Primarios y otras dependencias trabajó en la extracción de agua de viviendas mediante bombas y motobombas para reducir los daños en el patrimonio de las familias.

Las brigadas municipales también atendieron reportes por bardas colapsadas, árboles con riesgo de caer y otros daños provocados por la tormenta, mientras que el personal de distintas áreas continúa realizando recorridos de supervisión.

La alcaldesa destacó que, pese a la intensidad de la lluvia y las fuertes corrientes que se formaron en diversas vialidades, la emergencia concluyó con saldo blanco gracias a la rápida respuesta de las corporaciones de auxilio.

Añadió que el Ayuntamiento continuará dando seguimiento a cada una de las afectaciones detectadas, tanto en viviendas como en la infraestructura urbana, con el objetivo de apoyar a las familias y programar las obras de reparación que sean necesarias.

Finalmente, exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales difundidos en las redes sociales del Ayuntamiento, ya que el pronóstico contempla más lluvias en los próximos días, además de evitar cruzar corrientes de agua y solicitar apoyo a los cuerpos de emergencia cuando sea necesario.