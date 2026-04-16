Detienen a hombre por abuso sexual

SABINAS, COAH.- Elementos de la Agencia de Investigación Criminal cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Ezequiel N, de 31 años de edad, señalado por el delito de abuso sexual.

La detención se realizó tras una denuncia presentada por la madre de las víctimas, quienes son dos menores de edad, hechos registrados en la comunidad de Rancherías, municipio de Múzquiz.

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Carbonífera, Lic. Diego Garduño Guzmán, informó sobre el caso y destacó la importancia de la denuncia ciudadana para dar seguimiento a este tipo de delitos.

Expresó a su vez que, la intervención oportuna permitió abrir una carpeta de investigación y proceder legalmente contra el presunto responsable.

De acuerdo con las autoridades, las víctimas son una niña de 9 años y un niño de 7, quienes habrían sido agredidos por el detenido. La madre de los menores acudió a la Fiscalía para interponer la denuncia, lo que derivó en el inicio de las investigaciones correspondientes.

Tras reunir las pruebas necesarias, se logró el aseguramiento de Ezequiel N, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con el proceso legal. La Fiscalía reiteró que se dará seguimiento puntual al caso para garantizar justicia a las víctimas.

Finalmente, el delegado Garduño Guzmán subrayó que la Fiscalía mantiene su compromiso de atender con sensibilidad y firmeza los delitos que afectan a menores de edad, exhortando a la ciudadanía a denunciar cualquier situación de violencia o abuso para que las autoridades puedan actuar de manera inmediata.