Detienen a Juan N en Múzquiz por posesión de sustancias

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Durante un operativo de vigilancia realizado en las calles de esta ciudad, elementos del Mando Único detuvieron a un individuo que presentaba una actitud sospechosa en altas horas de la noche.

Al marcarle el alto para una inspección preventiva, los oficiales descubrieron que portaba sustancias con características de la droga conocida como cristal.

El detenido fue identificado como Juan N, con domicilio conocido en esta localidad. Durante la revisión, los agentes encontraron entre sus pertenencias 25 bolsas de plástico con vivos en color blanco y verde, las cuales contenían una sustancia en polvo blanco semigranulado, con características similares al "cristal", así como una cantidad no especificada de marihuana.

Tras el hallazgo, el sujeto fue asegurado y trasladado a las instalaciones de la comandancia de la Policía Municipal en Múzquiz y turnado a la Agencia Investigadora del Ministerio Público, quien determinará su situación legal conforme a las investigaciones correspondientes.

La detención se logró como parte de una serie de operativos de presencia y vigilancia que se han intensificado en diversos barrios y colonias del municipio, con el objetivo de combatir el narcomenudeo y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Las autoridades reiteraron su compromiso con la seguridad pública e hicieron un llamado a la población para denunciar cualquier actividad sospechosa que ponga en riesgo la tranquilidad de la comunidad.