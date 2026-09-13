Nueva Rosita: detienen a ladrón que robó en la carnicería El Junco

NUEVA ROSITA, COAH.- Un individuo con el rostro cubierto por un antifaz ingresó durante la madrugada a la carnicería El Junco, donde sustrajo mercancía y dinero en efectivo, hechos que quedaron registrados por las cámaras de seguridad del establecimiento.

El robo fue descubierto cuando los trabajadores llegaron para iniciar sus actividades y encontraron indicios de que alguien había ingresado al negocio durante la noche.

Las imágenes captaron a un hombre de estatura media que ingresó por la parte posterior del establecimiento, luego de forzar la chapa de una puerta.

El individuo permaneció unos minutos en el lugar y sustrajo productos comestibles, principalmente de la marca Bimbo, con un valor aproximado de 3 mil 500 pesos, además del efectivo disponible en la caja registradora.

Tras conocer los hechos, la afectada acudió ante el Ministerio Público para presentar la denuncia correspondiente, por lo que elementos de Investigación Criminal iniciaron las indagatorias y realizaron recorridos en el sector.

Como resultado de las investigaciones, ubicaron y detuvieron posteriormente a un sujeto que coincidía con las características físicas del hombre captado por las cámaras de seguridad de la carnicería.

Durante las indagatorias también se estableció que el presunto responsable habría intentado ingresar a un taller mecánico ubicado junto a la carnicería.