Ejecutan arresto contra Ex tesorero de Tania N

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH. - Víctor N, ex tesorero de Tania N, ex alcaldesa, fue detenido este lunes en el Municipio de Múzquiz por elementos de la Policía Ministerial de Investigación de la Fiscalía General del Estado.

La detención se realizó alrededor de las 13:00 horas sobre la calle General Gustavo Elizondo, entre Patricio H. Ruiz y Niños Héroes, donde los agentes cumplimentaron la orden correspondiente.

El arresto ocurre luego de la detención de Tania N, en seguimiento a carpetas de investigación abiertas por el delito de peculado y ejercicio abusivo de funciones.

Tras su aseguramiento, Víctor N fue puesto bajo custodia de los agentes investigadores para su traslado al Centro Penitenciario (CERESO) de la ciudad de Saltillo, Coahuila.

Las autoridades no han dado a conocer mayores detalles sobre los cargos que se le imputan al ex funcionario público. Con esta acción, las corporaciones de procuración de justicia continúan con el cumplimiento de las diligencias derivadas del caso.