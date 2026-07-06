Incendia su vivienda tras derrota de México

MELCHOR MÚZQUIZ.- Elementos de Protección Civil y Bomberos controlaron un incendio registrado en una vivienda del barrio Los Pocitos, presuntamente provocado por el propietario del inmueble tras la eliminación de la Selección Mexicana en los octavos de final del Mundial.

El reporte movilizó a los cuerpos de emergencia, encabezados por el director de Protección Civil ingeniero Víctor Guajardo Loo, así como a elementos de Seguridad Pública Municipal, al mando del director José Ponce Sánchez.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Colorín en el barrio Los Pocitos del Pueblo Mágico de Múzquiz, donde las corporaciones acudieron para atender el siniestro y verificar la situación.

En el lugar fue localizado Juan N, quien presuntamente provocó el incendio en un momento de enojo. El fuego consumió un televisor y la puerta de una de las habitaciones de la vivienda.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, no se registraron personas lesionadas, por lo que únicamente se reportaron daños materiales. Tras las labores de combate al fuego, los elementos de Protección Civil y Bomberos lograron sofocar el siniestro y evitar que las llamas se propagaran al resto del inmueble.