Coahuila

Laura Jiménez reconoce a enfermeros en Múzquiz por su labor

Durante la celebración, se compartió la tradicional Rosca de Reyes, fortaleciendo la cercanía entre el personal de salud y la alcaldía.

Por Staff / La Voz - 06 enero, 2026 - 07:26 p.m.
      Múzquiz, Coahuila.— En el marco de la celebración del Día de la Enfermera y el Enfermero, la presidenta municipal Laura Jiménez Gutiérrez realizó una visita de reconocimiento al personal de enfermería del IMSS y del Hospital General Hugo Héctor Martínez Tijerina.

      Durante el recorrido, la alcaldesa convivió con las y los profesionales de la salud, a quienes felicitó por su vocación, entrega y el invaluable trabajo que realizan diariamente en favor de la salud de las familias de Múzquiz. Como parte de la convivencia, compartieron la tradicional Rosca de Reyes, fortaleciendo los lazos de cercanía y agradecimiento.

      "Me dio mucho gusto saludar y felicitar a las y los enfermeros en su día. Reconozco su compromiso y profesionalismo; cuentan con todo mi apoyo", expresó la presidenta municipal.

      Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Múzquiz refrenda su reconocimiento y respaldo permanente al personal de salud, pilares fundamentales del bienestar comunitario.

