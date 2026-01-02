Múzquiz celebra el Día del Policía con entrega de patrullas y uniformes

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez comenzó el año 2026 con una jornada de trabajo enfocada en la seguridad pública, al reunirse con el Mando Coordinado para conmemorar el Día del Policía.

Durante el evento realizado en el parque recreativo La Cascada, la edil hizo entrega de dos patrullas nuevas, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento de la corporación. "En este día, hay que reconocer la labor de los elementos policiacos por el gran trabajo que realizan en todo el Municipio de Múzquiz para salvaguardar la seguridad de todos los muzquenses", expresó la alcaldesa durante la ceremonia realizada.

Además de las patrullas, Jiménez Gutiérrez entregó chaquetas invernales y uniformes a los nuevos elementos de la corporación, destacando la importancia de seguir equipando y respaldando a quienes velan por la seguridad ciudadana. Subrayó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para mejorar las condiciones laborales y operativas del cuerpo policiaco que dirige el licenciado José Ponce Sánchez.

La presidenta municipal recordó que en años anteriores el municipio contaba con un número limitado de patrullas, lo que dificultaba la cobertura. Además, actualmente, la plantilla de Seguridad Pública Municipal está conformada por 40 elementos activos, y se cuenta con más aspirantes en proceso de formación para integrarse próximamente a las filas.

Finalmente, la alcaldesa celebró que las festividades decembrinas transcurrieron en calma, sin incidentes mayores, lo que atribuyó al trabajo coordinado de las autoridades. "Aquí lo que importa es tener un municipio en paz, brindar seguridad a todas las familias del municipio y recibir a turistas de otros Estados de la República Mexicana y del extranjero", concluyó.