Aumento de precios en tabaco y refrescos afecta a consumidores en Coahuila

Un duro golpe recibieron los consumidores de tabaco y refrescos con el incremento de precios de hasta un 18 por ciento, lo que representa aumentos de hasta 16 pesos por unidad en las cajetillas de cigarros Marlboro, que pasaron de 87 a 103 pesos en sus presentaciones más vendidas.

Aumento de precios en tabaco y refrescos

En el caso de los refrescos, productos como la Coca-Cola registraron un alza de hasta 5 pesos por unidad, al pasar de 50 a 55 pesos la presentación de 2.5 litros, incremento que ya se refleja en tiendas y establecimientos de la región.

Impuesto saludable y su impacto

Lo anterior se deriva del Presupuesto de Egresos 2026, que contempla aumentos al IEPS para bebidas azucaradas y tabaco, denominado por autoridades como un "impuesto saludable", el cual entró en vigor este 1 de enero, elevando la cuota de refrescos a 3.0818 pesos por litro y estableciendo un aumento gradual para cigarros hasta 1.1584 pesos por unidad.