Celebran el Día del Policía en San Juan de Sabinas con inversión y bono

NUEVA ROSITA COAH.- El alcalde Óscar Ríos Ramírez encabezó la celebración del Día del Policía en el municipio de San Juan de Sabinas, donde ofreció un banquete a los elementos de la corporación y reconoció públicamente su esfuerzo, compromiso y sacrificio para mantener la paz y la seguridad en la comunidad.

Durante su discurso, el edil anunció una inversión de medio millón de pesos destinada a la adquisición de uniformes completos para los policías municipales. Este beneficio, aseguró, se repetirá seis meses después, con el objetivo de garantizar que los agentes cuenten siempre con el equipo adecuado para desempeñar sus funciones.

"Yo creo en ustedes y en su importante labor que desempeñan todos los días las 24 horas. Una felicitación para ustedes y sus familias", expresó Ríos Ramírez, subrayando el papel fundamental que los policías cumplen en la protección de los ciudadanos y en la construcción de un entorno seguro.

Como parte del festejo, el alcalde también anunció la entrega de un bono económico de 2,000 pesos para cada elemento de la corporación, gesto que busca reconocer de manera tangible el esfuerzo diario de quienes integran la fuerza policial.

El evento se desarrolló en un ambiente de camaradería y gratitud, donde los policías municipales recibieron el respaldo institucional y social por su labor. Con estas acciones, la administración municipal reafirma su compromiso de fortalecer la seguridad pública y dignificar el trabajo de quienes velan por la tranquilidad de San Juan de Sabinas.