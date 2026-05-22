fge atiende caso de presunto abuso contra menor

SABINAS, COAH.- El delegado de la Fiscalía General del Estado de Coahuila en la Región Carbonífera, Diego Garduño Guzmán, informó que se brindó atención inmediata a un caso de presunto abuso contra una menor, siguiendo instrucciones directas del fiscal general Federico Fernández Montañez. Destacó que desde el primer momento se priorizó la cercanía y acompañamiento a las personas que solicitaron la intervención de la autoridad.

El funcionario señaló que las denunciantes fueron canalizadas y atendidas por la Agencia del Ministerio Público especializada en la tutela de los derechos de mujeres y menores, así como por la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Mujer, con el objetivo de garantizar una atención integral y sensible ante la gravedad del caso.

Garduño Guzmán precisó que ya fueron designados agentes del Ministerio Público para conducir las investigaciones y se ordenaron dictámenes periciales en materia psicológica y física, a fin de fortalecer la integración de la carpeta de investigación. Añadió que supervisará personalmente el avance del proceso para asegurar que las diligencias se desarrollen conforme a derecho y con estricto apego a los protocolos establecidos.

Acciones de la autoridad

Indicó que estas acciones forman parte de la estrategia estatal de seguridad y procuración de justicia, orientada a brindar certeza jurídica, resultados contundentes y atención prioritaria a las víctimas, además de fortalecer las tareas de prevención y proximidad social en coordinación con las corporaciones de seguridad.

El delegado explicó que el propósito es integrar una carpeta sólida y completa, sin omitir ningún elemento que pueda afectar el resultado de la investigación. Señaló que existe coordinación permanente con el Centro de Atención a la Mujer y con la Fiscalía Especializada, instancias que mantienen una participación activa en el seguimiento del caso.

Detalles confirmados

Respecto a la clasificación jurídica de los hechos, el representante de la Fiscalía indicó que las líneas de investigación continúan abiertas y que será conforme al desarrollo de las indagatorias y a los elementos recabados como se determinará la tipificación correspondiente. Finalmente, reiteró que la institución mantiene las diligencias en curso para esclarecer los hechos y garantizar el acceso a la justicia para la menor y sus familiares mediante una investigación exhaustiva y transparente.