Contactanos
Coahuila

Maquiladoras de Acuña ajustan operaciones ante impacto de aranceles

Empresas mantienen actividad sin cierres pese a cambios en producción y cargas de trabajo.

Por Angel Garcia - 22 mayo, 2026 - 04:26 p.m.
Maquiladoras de Acuña ajustan operaciones ante impacto de aranceles
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad Acuña, Coahuila.– Las empresas maquiladoras de la región continúan realizando ajustes en sus operaciones ante el impacto generado por los aranceles impuestos a diversos productos de exportación.

      Aunque algunas compañías han tenido que reducir cargas de trabajo y modificar procesos de producción, hasta el momento se mantienen operando sin cierres en la ciudad.

      Ajustes en operaciones de maquiladoras

      El director de la Asociación de Maquiladoras, Cuauhtémoc Hernández Castilla, señaló que afortunadamente en Acuña no se han registrado cierres de empresas, como ha ocurrido en otras entidades del país.

      Placeholder

      Indicó que las compañías siguen evaluando estrategias y cambios internos para mantenerse competitivas frente al panorama económico internacional.

      Impacto de los aranceles en la región

      Explicó que el tema de los aranceles afecta a nivel global, aunque ha generado importantes movimientos y ajustes dentro de las empresas exportadoras de la región.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados