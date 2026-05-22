Maquiladoras de Acuña ajustan operaciones ante impacto de aranceles

Ciudad Acuña, Coahuila.– Las empresas maquiladoras de la región continúan realizando ajustes en sus operaciones ante el impacto generado por los aranceles impuestos a diversos productos de exportación.

Aunque algunas compañías han tenido que reducir cargas de trabajo y modificar procesos de producción, hasta el momento se mantienen operando sin cierres en la ciudad.

Ajustes en operaciones de maquiladoras

El director de la Asociación de Maquiladoras, Cuauhtémoc Hernández Castilla, señaló que afortunadamente en Acuña no se han registrado cierres de empresas, como ha ocurrido en otras entidades del país.

Indicó que las compañías siguen evaluando estrategias y cambios internos para mantenerse competitivas frente al panorama económico internacional.

Impacto de los aranceles en la región

Explicó que el tema de los aranceles afecta a nivel global, aunque ha generado importantes movimientos y ajustes dentro de las empresas exportadoras de la región.