Buscan concretar llegada de aerolínea comercial a Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– Autoridades y representantes locales continúan las gestiones para concretar la llegada de una aerolínea que ofrezca servicio comercial en la ciudad.

Las autoridades locales continúan las gestiones para la llegada de Aerus a Ciudad Acuña.

La empresa Aerus es una de las compañías con las que se han sostenido importantes pláticas para desarrollar el proyecto aéreo, principalmente con la intención de establecer vuelos entre Acuña y Monterrey.

Aerus planea establecer vuelos entre Acuña y Monterrey, buscando tarifas accesibles.

Uno de los principales retos para cerrar el acuerdo ha sido definir tarifas accesibles para los usuarios, ya que buscan evitar costos elevados en el servicio.

Aunque hasta el momento no se ha concretado el convenio, las negociaciones continúan avanzando entre ambas partes.

La pista aérea de Ciudad Acuña está lista para recibir aeronaves de más de 20 pasajeros.

Asimismo, se informó que la pista aérea se encuentra lista para recibir aeronaves, principalmente avionetas con capacidad superior a los 20 pasajeros.