Fiscalía realiza cateos en Múzquiz: detienen a un sospechoso

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La Fiscalía General del Estado de Coahuila llevó a cabo el quinto cateo en lo que va del año en la Región Carbonífera, como parte de las acciones permanentes para el combate a la delincuencia.

El delegado regional, Diego Garduño, destacó que en el Municipio de Múzquiz, durante las primeras horas del miércoles, realizaron 2 cateos simultáneos tanto en la colonia 28 de noviembre como en la colonia Las Azucenas.

Durante las diligencias efectuadas en el Pueblo Mágico de Múzquiz, se cumplimentó una orden de aprehensión así mismo se aseguraron diversas cantidades de narcótico con las características propias de la metanfetamina (Cristal) y, un arma de fuego.

El calibre del arma aún se encuentra bajo análisis por parte de los peritos, quienes determinarán con precisión sus características. Estos resultados son considerados relevantes dentro del marco de las investigaciones en curso.

Garduño Guzmán subrayó que, los avances obtenidos son producto de un trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, siguiendo las directrices del Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañés.

El objetivo, dijo, es fortalecer las acciones de seguridad y procuración de justicia en los municipios que integran la región.

El delegado también recordó que durante el año pasado se realizaron más de 55 cateos en la Región Carbonífera, lo que refleja el compromiso institucional por mantener el orden y la tranquilidad de la ciudadanía. Finalmente, reconoció la importancia de la participación ciudadana en estos logros, destacando que las denuncias anónimas han sido fundamentales para el avance de las investigaciones.

Agradeció a la vez, la confianza depositada en la Fiscalía e hizo un llamado a la población para continuar colaborando en la construcción de una región más segura y en paz.