Gabriel Elizondo Pérez vela por legalidad en programas sociales durante elecciones en Coahuila

SALTILLO, COAH.- El Gobierno del Estado mantendrá una supervisión puntual de los tiempos establecidos por la legislación electoral para garantizar que los programas sociales se operen o suspendan conforme a la normatividad vigente, sin afectar a la población beneficiaria, informó Gabriel Elizondo Pérez, titular del programa Mejora Coahuila.

El funcionario destacó que la administración estatal será cuidadosa en el cumplimiento de la ley durante la actual temporada electoral, al tiempo que aseguró que la ciudadanía no debe verse perjudicada por el desarrollo del proceso democrático.

"El compromiso es respetar la ley y atender las indicaciones de la Secretaría de Gobierno, procurando que las familias continúen recibiendo los apoyos en los periodos permitidos", señaló.

Acciones de la autoridad

Elizondo Pérez explicó que, una vez publicado el calendario electoral, se establecen con claridad las fechas en las que debe suspenderse la promoción de los programas sociales, precisando que durante el periodo de campañas únicamente se detiene la difusión, mientras que la entrega de apoyos continúa de manera regular.

No obstante, recordó que la normatividad establece que los programas sociales deberán suspenderse en su totalidad durante los 15 días previos a la jornada electoral, con el objetivo de garantizar equidad y legalidad en la contienda.

Detalles confirmados

Finalmente, reiteró que el propósito del Gobierno del Estado es cumplir estrictamente con la ley electoral, mantener la transparencia en el manejo de los programas sociales y salvaguardar el bienestar de las familias coahuilenses que dependen de estos apoyos.