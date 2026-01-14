Delitos impactan a empresas afiliadas a COPARMEX

SALTILLO, COAH.- La inseguridad continúa siendo uno de los principales retos para el sector empresarial en el país, al afectar de manera directa a casi la mitad de las empresas afiliadas a la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), reveló Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional del organismo.

Durante la presentación de los resultados Data COPARMEX 2025, el dirigente empresarial informó que el 46.8 por ciento de los socios encuestados fue víctima de al menos un delito, lo que confirma que una de cada dos empresas ha sufrido algún hecho delictivo. Subrayó que se trata de una cifra concreta que se ha mantenido sin variaciones significativas desde que inició esta medición en 2018.

¿Qué delitos afectan a las empresas en Coahuila?

Entre los delitos más recurrentes se encuentran el robo de mercancía en tránsito, la extorsión o cobro de piso y el robo de vehículo. Sierra Álvarez destacó especialmente el incremento de la extorsión, ya que 17.3 por ciento de las empresas reportó haber sido víctima de este delito, y de ese total, 68.8 por ciento señaló que se trató de extorsión telefónica.

Ante este panorama, consideró que la aprobación de la Ley General contra la Extorsión representa un avance clave para combatir un delito que ha crecido durante años y que impacta con mayor fuerza a las micro, pequeñas y medianas empresas, consideradas el motor del empleo y del desarrollo local.

De igual manera, señaló que el país requería un marco jurídico homogéneo, con sanciones claras y herramientas eficaces para desarticular las redes criminales que afectan la actividad económica en diversas regiones.

¿Cómo afecta la inseguridad la inversión empresarial?

En cuanto a la confianza para invertir, el estudio revela que solo 39.5 por ciento de las empresas considera que actualmente es un buen momento para hacerlo, un nivel similar al registrado durante la pandemia. La incertidumbre económica encabeza los factores que inhiben la inversión con 26.1 por ciento, seguida de la inseguridad con 20.4 por ciento y el contexto político con 18.4 por ciento, siendo la inseguridad el segundo obstáculo más señalado, cuando en la medición anterior ocupaba el tercer lugar.

El análisis también muestra contrastes regionales en el ánimo empresarial. Estados como Michoacán, Coahuila y Veracruz presentan mayor disposición para invertir, mientras que Querétaro, Chihuahua y Tamaulipas reflejan un mayor pesimismo, lo que evidencia la falta de condiciones homogéneas para el desarrollo económico.

Respecto al gasto regulatorio, el indicador nacional mostró una mejora al ubicarse en 48.9 por ciento, lo que refleja avances en la simplificación administrativa. No obstante, COPARMEX advirtió que el progreso es insuficiente, ya que una de cada dos empresas continúa enfrentando dificultades para realizar trámites, principalmente por requisitos excesivos, procesos poco claros y altos costos.

Finalmente, Sierra Álvarez enfatizó que los datos presentados provienen de empresas que enfrentan diariamente estas condiciones, toman decisiones de inversión y generan empleo, por lo que los resultados reflejan de manera precisa la realidad que vive el sector empresarial en México.