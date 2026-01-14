Ampliación de programas alimentarios y becas en Coahuila

SALTILLO, COAH.- El Gobierno de Coahuila fortalecerá su política social durante 2026 mediante la ampliación de programas alimentarios, el incremento de becas y el otorgamiento de créditos a jóvenes emprendedores, con el objetivo de generar mejores condiciones de vida para la población, informó Enrique Martínez y Morales, Secretario de Inclusión y Desarrollo Social en el estado.

El funcionario señaló que para el presente año se consolidarán los esquemas de apoyo ya existentes y se implementarán nuevas acciones orientadas a disminuir los índices de pobreza y elevar el bienestar de las familias coahuilenses.

Acciones de la autoridad

Explicó que estas iniciativas estarán a cargo de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social y forman parte de la estrategia Mejora Coahuila, la cual busca atender de manera integral a los sectores en situación de mayor vulnerabilidad.

Martínez y Morales destacó que el programa de becas tradicionales será reforzado para beneficiar tanto a estudiantes de educación básica como a jóvenes de nivel superior. Asimismo, anunció la creación de las llamadas súper becas, que consisten en apoyos económicos de entre 50 mil y 100 mil pesos para universitarios que hayan sido aceptados en programas de posgrado en el extranjero.

Detalles confirmados

De igual forma, dio a conocer que se pondrán en marcha microcréditos dirigidos a jóvenes emprendedores, con montos que oscilarán entre los 10 mil y 30 mil pesos, los cuales podrán destinarse al arranque o fortalecimiento de proyectos productivos, sin generar intereses.

Finalmente, indicó que la Secretaría de Economía será la responsable de otorgar financiamientos a comerciantes y pequeños empresarios, con créditos que van de los 300 mil a los 2 millones de pesos, bajo esquemas de tasas preferenciales y plazos accesibles.