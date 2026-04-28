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Coahuila

Aplicarán recargos a contribuyentes morosos tras concluir programas de descuento en Acuña

Autoridades de Recaudación de Rentas exhortan a regularizar adeudos y aprovechar beneficios vigentes

Por Angel Garcia - 28 abril, 2026 - 01:26 p.m.
Aplicarán recargos a contribuyentes morosos tras concluir programas de descuento en Acuña
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      Ciudad Acuña, Coahuila.– La Administración de Recaudación de Rentas comenzará a aplicar recargos a los contribuyentes que no hayan cumplido con sus pagos, luego de concluir los programas de promoción implementados al inicio del año.

      A pesar de los descuentos ofrecidos durante los primeros meses, aún se mantiene un número considerable de ciudadanos que no han realizado sus trámites correspondientes.

      Acciones de la autoridad

      El recaudador de Rentas, Jorge Barajas, exhortó a la población a acudir a las oficinas para informarse sobre los beneficios que todavía se encuentran vigentes, con el fin de evitar que los adeudos continúen incrementándose.

      Placeholder

      Indicó que existen programas de relevancia, como el de baja de vehículos en condición de chatarra, el cual no ha sido aprovechado en su totalidad por los contribuyentes.

      Detalles confirmados

      Las autoridades reiteraron el llamado a regularizar la situación fiscal a la brevedad, aprovechando los descuentos disponibles antes de que los recargos representen una mayor carga económica.



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