Convocatorias culturales en Coahuila: Marcela Guzmán Acosta informa sobre apoyos

SABINAS, COAH.- La directora de la Casa Cultural Manchego, Marcela Guzmán Acosta, dio a conocer tres convocatorias estatales y federales dirigidas a artistas, colectivos culturales y artesanos, las cuales contemplan estímulos económicos para el desarrollo de proyectos creativos y culturales en distintas disciplinas. Informó que las iniciativas son impulsadas por el Gobierno de Coahuila en coordinación con la Secretaría de Cultura federal y permanecerán abiertas hasta el próximo 12 de junio.

La primera convocatoria, titulada “Un viaje a la luna”, está enfocada en proyectos multidisciplinarios destinados a niñas, niños y adolescentes de comunidades con menos de diez mil habitantes. Guzmán Acosta explicó que los participantes deberán conformar equipos artísticos capaces de desarrollar actividades culturales directamente en territorio y presentar posteriormente un resultado final ante la comunidad beneficiada. Destacó que el estímulo económico contempla gastos de producción, materiales, honorarios y traslados.

Asimismo, informó sobre la convocatoria “Fotogramas del desierto”, orientada a la producción y postulación de cortometrajes. Detalló que el programa contempla categorías para creadores con trayectoria, talentos emergentes y nuevos realizadores audiovisuales, quienes podrán acceder a apoyos económicos tanto para la producción de nuevos trabajos como para la inscripción de obras ya concluidas. Resaltó además la apertura de una categoría especial para jóvenes de entre 15 y 22 años interesados en el ámbito cinematográfico.

En el área artesanal, explicó que la convocatoria denominada “Red Estatal de Saberes Artesanales” busca fortalecer la enseñanza de oficios tradicionales mediante talleres impartidos por artesanos especializados. Entre las disciplinas consideradas se encuentran textiles, cerámica, tallado y ensamble de madera, talabartería, cartonería, herbolaria, elaboración de dulces regionales y cocina tradicional. Señaló que los proyectos seleccionados recibirán apoyo económico para su ejecución y difusión.

Finalmente, Marcela Guzmán Acosta indicó que las convocatorias están abiertas al público en general y, salvo la categoría juvenil de cortometrajes, están dirigidas a personas mayores de 18 años. Añadió que los interesados pueden consultar las bases completas en las plataformas oficiales de la Secretaría de Cultura de Coahuila y recibir asesoría personalizada en la coordinación regional, donde se ofrece acompañamiento técnico, artístico y administrativo para la elaboración y presentación de proyectos culturales.