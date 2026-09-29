Fumigación urgente en primaria de Saltillo tras caso de rickettsiosis

SALTILLO, Coah.- Padres y madres de familia cerraron la primaria Miguel Ángel Talamás Dieck, en la colonia Loma Linda, para exigir la fumigación y revisión del plantel tras el caso de una alumna que permanece hospitalizada por rickettsiosis.

La madre de la menor, de primer grado, informó que encontró una garrapata en el cuerpo de su hija al retirarle el uniforme. Posteriormente, la niña presentó fiebre, cansancio y dolor de cabeza, por lo que permanece bajo atención médica.

De acuerdo con lo señalado por la familia, la menor fue diagnosticada con rickettsiosis.

Ante el caso, madres y padres de familia manifestaron su preocupación por la posible presencia de garrapatas dentro de la escuela y denunciaron que habría hasta tres casos más.

Las familias exigieron la intervención de las autoridades educativas y sanitarias y solicitaron que no se reanuden las clases hasta que se realicen labores de fumigación y se revise el plantel.

El director, Hugo López, informó que ya se habían realizado labores de prevención y que se solicitó la intervención de las secretarías de Salud y Educación, así como de Control Canino.

La comunidad escolar pidió que las autoridades determinen las condiciones sanitarias del plantel y establezcan las medidas necesarias para evitar nuevos casos.

La información oficial consultada identifica al plantel como la primaria Miguel Ángel Talamás Dieck, ubicada en la colonia Loma Linda, en Saltillo. ([SIECEC][1])