DIF San Juan de Sabinas clausura curso de salsas y cazuelas para mujeres

SAN JUAN DE SABINAS COAH.- El Sistema DIF Municipal llevó a cabo la clausura del curso "Salsas y Cazuelas", capacitación dirigida principalmente a mujeres con el objetivo de fortalecer sus habilidades culinarias y promover oportunidades de emprendimiento que generen un beneficio económico para sus familias.

La Presidenta Honoraria del DIF San Juan de Sabinas, Karina Ríos, reconoció el esfuerzo de las participantes y destacó los resultados logrados a través de la colaboración con ICATEC. "Este trabajo en conjunto con el ICATEC sigue dando resultados. Estoy muy feliz porque es una gran cantidad de personas las que han tomado algún curso con nosotros, y con orgullo veo que ya hay quien comercializa lo aprendido en estos talleres. Felicidades, y siempre hay que seguir superándose".

Asimismo, se expresó un agradecimiento al presidente municipal, Óscar Ríos Ramírez, por su apoyo constante a estas actividades mediante la aportación de materiales y su disposición permanente para fortalecer el trabajo coordinado entre el DIF San Juan de Sabinas y el ICATEC.

Durante el evento, se contó con la presencia de Roberto Martínez Álvarez, quien asistió en representación de Óscar Davis Sanmiguel, director regional del ICATEC Región Carbonífera, institución que ha mantenido un trabajo coordinado con el DIF para ampliar la oferta de cursos disponibles en el municipio.

El DIF San Juan de Sabinas informó que este tipo de talleres continuarán ofreciéndose con precios accesibles y becas disponibles, con el fin de que más ciudadanos puedan acceder a herramientas que les permitan mejorar su calidad de vida y desarrollar nuevas habilidades laborales. El sistema refrendó su compromiso de seguir impulsando acciones de capacitación y apoyo a la comunidad.