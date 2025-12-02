Infarto causa muerte de conductor en accidente en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.– Un hombre de aproximadamente 60 años perdió la vida la mañana de este martes luego de impactarse contra un árbol, presuntamente tras sufrir un infarto mientras conducía en la entrada de la colonia Quinta Manantiales.

Detalles del accidente en Ramos Arizpe

El accidente ocurrió en la calle Río Mixcoac, casi en cruce con Calzada Salto del Agua. Automovilistas que presenciaron el choque alertaron de inmediato a los cuerpos de emergencia, quienes encontraron al conductor inconsciente dentro del vehículo.

A su arribo, paramédicos confirmaron que el hombre, identificado como Rafael Oyervides, de 60 años, aún presentaba pulso, por lo que fue trasladado de inmediato a la Clínica 88 del IMSS.

Acciones de los cuerpos de emergencia

Durante el trayecto y a su llegada al hospital, se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en apoyo al personal médico. Sin embargo y pese a los esfuerzos del equipo de salud, minutos más tarde se confirmó el fallecimiento del paciente.