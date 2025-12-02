Laura Jiménez Gutiérrez impulsa obras de agua en Múzquiz

Múzquiz, Coah. — Con el firme compromiso de seguir impulsando obras que transforman la vida de las familias muzquences, este día se llevó a cabo la supervisión de la instalación de la nueva red de agua potable en la calle Casa Llena, que beneficia directamente a las colonias Occidental y parte de la Deportiva.

La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez destacó la importancia de contar con un Gobernador cercano y de resultados, señalando que "con Manolo Jiménez Salinas seguimos pa´ delante a pasos de gigante, llevando obras que realmente cambian el día a día de nuestra gente".

Durante la supervisión, también estuvieron presentes el Coordinador Estatal del programa Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez; el Coordinador Regional de la Carbonífera, Federico Quintanilla Riojas; el Coordinador Municipal de Mejora Múzquiz, Jesús Guerrero García; el encargado de SIMAS Múzquiz, Demetrio Rosales; y el Gerente de SIMAS Regional, Enrique Salazar, así como vecinas y vecinos de la colonia Deportiva.

La obra forma parte del programa Mejora Coahuila, reafirmando que cuando se trabaja en equipo, se avanza en grande y con resultados palpables para la ciudadanía.

Metraje de obra instalada:

· Elizardo Gutiérrez: 111 metros lineales

· Casa Llena: 386 metros lineales

· Pasbol: 387 metros lineales

· Jonrón: 386 metros lineales

Total: 2,248 metros lineales de tubería de 4 pulgadas instalados en beneficio de cientos de familias de este sector.

La alcaldesa reiteró que estas acciones fortalecen el acceso a servicios básicos y mejoran la calidad de vida de los habitantes.

"En Múzquiz, lo hacemos en grande y seguimos construyendo un futuro mejor para todas y todos", recalcó.