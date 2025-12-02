Choque por alcance en Ramos Arizpe deja un hombre lesionado

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.– Un fuerte choque por alcance ocurrido la noche del lunes sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe, a la altura de la carretera a Los Pinos, dejó como saldo a un hombre lesionado y dos vehículos con daños irreparables.

De acuerdo con personal de Tránsito Municipal, la conductora de un Renault Megane circulaba por el carril derecho en dirección al norte cuando disminuyó su velocidad debido al tráfico. En ese momento fue impactada por un Nissan Altima cuyo conductor, presuntamente, no logró frenar a tiempo.

El golpe proyectó al Renault hacia el camellón central, donde terminó con la parte trasera prácticamente destruida. Por su parte, el Nissan quedó detenido en el carril izquierdo con severos daños en su frente, determinándose que ambos autos quedaron como pérdida total tras la colisión.

Detalles del accidente en Ramos Arizpe

Paramédicos del Cuerpo de Bomberos acudieron de inmediato para brindar atención a los involucrados. El conductor del Altima fue trasladado a la Clínica 2 del IMSS para recibir valoración médica, reportándose únicamente lesiones.