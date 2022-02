Difícil quedarse sin el sustento del hogar

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- La viuda Aída Griselda Farías González a pesar de ser una mujer aguerrida y pugnar año con año por el rescate de los mineros caídos en Pasta de Conchos, pues entre ellos se encuentra quien fue su esposo durante 19 años, dijo que fue difícil quedarse sola y con dos hijos, sin el sustento del jefe del hogar.

Señaló que como siempre lo ha dicho, espera el rescate de su ser querido, sin embargo, en la minuta que les dieron y firmaron con el Presidente de la República, les dejaron bien claro, puede y no, que se encuentren los restos mortales.

"Yo estoy consciente de ello porque ya pasaron 16 años", mencionó, argumentando que, si no se hizo nada al principio, pues desconocen que se puede encontrar hoy en día.

Agregó que, en el caso de sus 2 hijos, están también conscientes de ello, -hemos aprendido a vivir con el dolor, con la ausencia de su padre que todavía a ellos les hace falta-.

Recordó que en la fecha que ocurrió el siniestro, uno de sus hijos tenía 7 años de edad hoy en día tiene 23 y el mayor alrededor de 17 años hoy 33.

"Esto es agotador, porque no le vez el fin y es lo que yo quisiera que ya me dijeran que va a pasar, los van a sacar o no, pero la lucha sigue, si ya estuvimos aquí 16 años vamos a esperar otros 2 o 3, ojalá que se logre el rescate o que nos desengañen de una vez, para cerrar mi libro de la vida pues no puedo ser feliz porqué, porqué yo tengo que dejarles a ellos, mis hijos algo claro sobre su padre y más que nada yo quisiera que me dijeran, en caso que no se recuperen los cuerpos "Tranquila él está en mejores manos que nosotros", abundó.