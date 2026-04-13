Arranca obra de 3.9 MDP en Ejido Morelos con inversión estatal

MORELOS, COAH. – Con una inversión de 3.9 millones de pesos, el Gobierno del Estado puso en marcha una obra en el ejido Morelos, considerada como una de las principales demandas de este sector, que por años registró menor desarrollo frente a la cabecera municipal, pese al crecimiento de la mancha urbana.

Acciones de la autoridad

El coordinador general de la estrategia social "Mejora Coahuila", Gabriel Elizondo Pérez, destacó que estos trabajos forman parte de una estrategia conjunta con alcaldes y alcaldesas, respaldada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, enfocada en atender necesidades surgidas directamente de la ciudadanía. Subrayó que la obra responde a años de solicitudes de habitantes del ejido, quienes demandaban mayor inversión en su sector.

Añadió que este tipo de acciones forman parte de una política de trabajo basada en la cercanía con la gente, donde las decisiones se toman a partir de gestiones y peticiones ciudadanas, dejando de lado proyectos improvisados. Además, indicó que brigadas identificadas como "chaleco verde" mantienen presencia constante en colonias para recoger inquietudes y canalizarlas en obras concretas.

Proyectos educativos y de infraestructura

Señaló que, además de esta obra, se contemplan proyectos de infraestructura educativa, incluyendo arranques en la región, así como acciones en materia de agua potable para los Cinco Manantiales, con el objetivo de reforzar el servicio y prevenir fallas en el suministro a futuro.

Asimismo, informó que el programa "Mejora Coahuila" incrementó su presupuesto de mil 500 millones de pesos en 2025 a más de 2 mil millones en 2026, recursos que, afirmó, se traducen en obras directas en colonias y comunidades, derivadas de gestiones ciudadanas.