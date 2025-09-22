Conductor ebrio choca contra poste y vivienda en Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un aparatoso accidente se registró sobre la calle Francisco I. Madero, entre Hidalgo y Victoria, en el barrio La Piedra, luego de que un joven en estado de ebriedad perdiera el control del vehículo que tripulaba y se impactara contra un poste de Teléfonos de México y una vivienda.

El incidente generó alarma entre los vecinos de la zona, quienes reportaron el hecho a las autoridades del Mando Coordinado de Seguridad Pública que encabeza José Ponce Sánchez.

El conductor fue identificado como José Eduardo N, con domicilio en calle Privada Ibarra, número 518, de la colonia 28 de Noviembre. De acuerdo con los primeros reportes, el individuo manejaba un vehículo Jeep Cherokee, color arena, modelo 2012, con placas de circulación EWU-005-C, cuando ocurrió el percance.

El hombre circulaba a exceso de velocidad y en evidente estado etílico, lo que provocó que perdiera el control del volante. El impacto contra la vivienda causó daños materiales considerables, además de derribar completamente el poste telefónico, afectando el servicio en la zona.

Tras el accidente, José Eduardo N resultó con lesiones que ameritaron atención médica inmediata. Fue trasladado al Hospital General, donde recibió los primeros auxilios, y posteriormente fue consignado ante la Agencia Investigadora del Ministerio Público por el delito de daños y lo que resulte de las investigaciones.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a evitar conducir bajo los efectos del alcohol, recordando que este tipo de conductas pone en riesgo no solo la vida del conductor, sino también la de terceros.

Por lo anterior, se espera que en las próximas horas se determine la situación legal del implicado.