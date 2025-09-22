Investigan tentativa de feminicidio en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- La Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera, abrió una carpeta de investigación contra Víctor Manuel N, originario del Ejido Santa María, por los delitos de tentativa de feminicidio y privación de la libertad en agravio de su ex pareja, Brenda N.

Así lo dio a conocer el delegado de la dependencia, Licenciado Diego Garduño Guzmán, quien señaló que la conducta del imputado se encuadra en los delitos mencionados.

Los hechos ocurrieron días atrás, cuando la víctima fue rescatada por vecinos del sector y trasladada de inmediato a un hospital para recibir atención médica.

La mujer, originaria de la ciudad de Monclova, había permanecido privada de la libertad durante dos días en un inmueble, donde fue sometida a constantes agresiones físicas.

De acuerdo con el reporte oficial, el agresor no se conformó con golpearla, sino que intentó sepultarla viva en un terreno baldío. La víctima fue arrastrada por un camino hasta que vecinos del lugar se percataron de la situación y alertaron a las autoridades, quienes acudieron rápidamente al sitio para intervenir.

La investigación señala que Brenda N se trasladó al municipio de San Juan de Sabinas mediante engaños por parte de su ex pareja, sin imaginar el violento episodio que viviría.

El caso ha generado indignación entre la comunidad, que exige justicia y mayor protección para las mujeres víctimas de violencia.

Por fortuna, el presunto responsable fue detenido y ahora enfrenta a la justicia por los delitos que se le imputan. La Fiscalía continúa con las indagatorias correspondientes para esclarecer los hechos y garantizar que se aplique la ley con todo el rigor que amerita este caso.